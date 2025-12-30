Фильм «Злая. Часть 2» вышел в онлайне
Сегодня состоялась цифровая премьера фильма «Злая. Часть 2». Ленту можно посмотреть в зарубежных стриминговых сервисах.
Таким образом, лента вышла на стриминге спустя почти полтора месяца после выхода в мировом прокате — премьера состоялась 21 ноября. За это время картина собрала $ 488 млн при бюджете в $ 150 млн. Картина окупилась в прокате, но не смогла повторить успех первой части, сборы которой составили более $ 750 млн.
«Злая. Часть 2» выступает прямым продолжением «Сказки о ведьме Запада» 2024 года. Лента рассказывает, как ведьма Эльфаба оказывается в изгнании, а её сестра Глинда становится символом добра в Изумрудном городе.
