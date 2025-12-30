Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм «Злая. Часть 2» вышел в онлайне

Фильм «Злая. Часть 2» вышел в онлайне
Комментарии

Сегодня состоялась цифровая премьера фильма «Злая. Часть 2». Ленту можно посмотреть в зарубежных стриминговых сервисах.

Таким образом, лента вышла на стриминге спустя почти полтора месяца после выхода в мировом прокате — премьера состоялась 21 ноября. За это время картина собрала $ 488 млн при бюджете в $ 150 млн. Картина окупилась в прокате, но не смогла повторить успех первой части, сборы которой составили более $ 750 млн.

«Злая. Часть 2» выступает прямым продолжением «Сказки о ведьме Запада» 2024 года. Лента рассказывает, как ведьма Эльфаба оказывается в изгнании, а её сестра Глинда становится символом добра в Изумрудном городе.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android