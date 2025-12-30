Скидки
В третьем сезоне сериала «Одни из нас» Мэнни сыграет другой актёр

В третьем сезоне сериала «Одни из нас» Мэнни сыграет другой актёр
По данным Variety, в актёрском составе третьего сезона «Одних из нас» произошло небольшое изменение. В нём роль Мэнни, одного из друзей Эбби, не исполнит Дэнни Рамирес.

Актёр сыграл героя во втором сезоне, однако в продолжение сериала он не сможет заглянуть из-за своего графика съёмок, который конфликтует как раз с тем моментом, когда ему назначали съёмки эпизода в «Одних из нас».

Третий сезон «Одних из нас» планируют выпустить в 2027 году. К главным ролям вернулись Педро Паскаль и Белла Рамзи. К ним присоединились Кейтлин Дивер в роли Эбби, Янг Мазино, сыгравший Джесси, Изабела Мерсед в образе Дины и другие.

