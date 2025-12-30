Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Valve намекнула на возвращение карты Cache в Counter-Strike 2

Valve намекнула на возвращение карты Cache в Counter-Strike 2
Комментарии

Разработчики из Valve, вероятно, тизерят возвращение культовой карты Cache в соревновательный маппул Counter-Strike 2.

29 декабря авторы игры опубликовали сообщение, посвящённое предстоящему сезону. В тексте поста, где упоминался 2026 год, цифра «0» была заменена на международный знак радиационной опасности. Спустя некоторое время разработчики отредактировали пост.

Игровое сообщество связало этот «тизер» с картой Cache. Сеттинг локации разворачивается в городе Припять (Чернобыльская зона отчуждения), поэтому знак радиации является её прямым символом.

Cache была убрана из активного турнирного пула карт ещё в марте 2019 года и с тех пор не возвращалась в официальные соревнования. Важным фактором, указывающим на скорый ререлиз, является юридический аспект: в 2025 году Valve выкупила права на карту у её создателя FMPONE.

Материалы по теме
Valve уберёт кейсы из Counter-Strike 2 в 2026 году — инсайдер
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android