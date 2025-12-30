Valve намекнула на возвращение карты Cache в Counter-Strike 2

Разработчики из Valve, вероятно, тизерят возвращение культовой карты Cache в соревновательный маппул Counter-Strike 2.

29 декабря авторы игры опубликовали сообщение, посвящённое предстоящему сезону. В тексте поста, где упоминался 2026 год, цифра «0» была заменена на международный знак радиационной опасности. Спустя некоторое время разработчики отредактировали пост.

Игровое сообщество связало этот «тизер» с картой Cache. Сеттинг локации разворачивается в городе Припять (Чернобыльская зона отчуждения), поэтому знак радиации является её прямым символом.

Cache была убрана из активного турнирного пула карт ещё в марте 2019 года и с тех пор не возвращалась в официальные соревнования. Важным фактором, указывающим на скорый ререлиз, является юридический аспект: в 2025 году Valve выкупила права на карту у её создателя FMPONE.