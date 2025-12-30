Кинотеатры России в 2025 году посетили 116 млн человек, в них собрали 49,6 млрд рублей

Во время беседы с РИА Новости министр культуры Ольга Любимова представила свежую статистику по российскому рынку кинопроката в 2025 году.

Она подчеркнула, что кинотеатры в этом году посетили порядка 116 млн зрителей, а общие сборы составили 49,6 млрд рублей, что на 10% превышает показатели за аналогичный период в 2024-м. Предположительно, по итогам года общий объём рынка кинопроката достигнет 50 млрд рублей.

Ольга также выделила главные кинопремьеры 2026 года: «Буратино», «Чебурашка 2» и «Простоквашино», которые в первую очередь ориентированы на семейную аудиторию.

Ожидается, что в 2026 году аудитория отечественных фильмов увеличится ещё на 10 млн человек, а общий объём рынка кинопроката по итогам 2025 года достигнет 50 млрд рублей.

А объём субсидий, согласно Федеральному закону о бюджете, в 2026 году составит 10,4 млрд рублей для Фонда кино и 3,8 млрд рублей — для Минкульта России.