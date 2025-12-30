«Человек-бензопила: История Резе» можно посмотреть в российском онлайн-кинотеатре

Хайповый аниме-фильм «Человек-бензопила: История Резе» стал доступен для просмотра на Кинопоиске. Важная деталь — для просмотра ленты её необходимо купить в аренду, цена составляет 199 рублей.

Аниме-фильм выступает продолжением первого сезона аниме от студии Mappa. По сюжету главный герой влюбляется в девушку по имени Резе. Однако ему предстоит узнать, что её прошлое скрывает мрачные тайны.

Первый сезон «Человека-бензопилы» стартовал в 2022 году и стал очень популярным по всему миру. Проект рассказывают о подростке Дэндзи, который в один прекрасный момент получает способность превращать свои конечности в бензопилы. Теперь он вынужден убивать демонов из других миров, чтобы расплатиться с долгами своего покойного отца.