Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Идриса Эльбу наградили почётным титулом рыцаря

Идриса Эльбу наградили почётным титулом рыцаря
Комментарии

По данным СМИ, актёр Идрис Эльба удостоился награды высшей степени. Теперь он стал рыцарем Идрисом Эльбой, ведь именно такой титул отныне носит звезда.

Идрис был посвящён в рыцари за заслуги перед молодёжью в знак признания его благотворительной деятельности в фонде Elba Hope Foundation, который поддерживает расширение прав и возможностей сообществ, образование, защиту интересов молодёжи.

Я надеюсь, что мы сможем сделать больше для привлечения внимания к важности постоянной практической поддержки молодых людей и к нашей общей ответственности за то, чтобы помочь им найти альтернативу насилию.

Орденами Британской империи наградили Синтию Эриво и Уорвика Дэвиса.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android