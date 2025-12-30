Идриса Эльбу наградили почётным титулом рыцаря
Поделиться
По данным СМИ, актёр Идрис Эльба удостоился награды высшей степени. Теперь он стал рыцарем Идрисом Эльбой, ведь именно такой титул отныне носит звезда.
Идрис был посвящён в рыцари за заслуги перед молодёжью в знак признания его благотворительной деятельности в фонде Elba Hope Foundation, который поддерживает расширение прав и возможностей сообществ, образование, защиту интересов молодёжи.
Я надеюсь, что мы сможем сделать больше для привлечения внимания к важности постоянной практической поддержки молодых людей и к нашей общей ответственности за то, чтобы помочь им найти альтернативу насилию.
Орденами Британской империи наградили Синтию Эриво и Уорвика Дэвиса.
Комментарии
- 30 декабря 2025
-
13:52
-
13:32
-
13:23
-
13:14
-
13:02
-
11:59
-
11:40
-
10:02
-
09:56
-
09:46
-
08:28
-
07:36
-
07:24
-
06:45
- 29 декабря 2025
-
22:47
-
22:45
-
21:41
-
21:36
-
21:32
-
21:08
-
20:31
-
19:56
-
19:21
-
19:00
-
18:45
-
18:07
-
17:34
-
17:03
-
16:31
-
16:15
-
16:01
-
15:33
-
15:10
-
14:49
-
14:26