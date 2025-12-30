Скидки
Вышли три новые серии анимационного экшена «Киберслав»

Вышли три новые серии анимационного экшена «Киберслав»
Сегодня на «Кинопоиске» состоялась премьера трёх новых серий анимационного экшена «Киберслав». Они уже доступны для просмотра всем подписчикам онлайн-кинотеатра.

«Киберслав» рассказывает историю Киберслава, богатыря при киберкнязе и лучшего охотника на нечисть. Но уважения он за это не получает, потому что он полукровка и вместо руки у него страшная демонская лапа. И тем не менее только он способен раскрыть страшное преступление и выяснить, кто покусился на княжескую семью.

В новых сериях главный герой продолжает поиски убийцы княгини вместе с княжной Милославой и демоном Артом. К озвучке персонажей вернулись Иван Жарков, Валентина Ляпина, Глеб Калюжный и другие актёры.

