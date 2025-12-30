Скидки
Сборы комедии «Волчок» превысили 400 млн рублей
30 декабря сборы фильма «Волчок» достигли отметки в 400 млн рублей. Историческая комедия постепенно завершает своё выступление в прокате, готовясь уступить место новогодним блокбастерам.

Фото: ЕАИС

События картины разворачиваются в Российской империи на рубеже XIX и XX веков. В центре сюжета оказывается 13-летний дворянин и сирота Ваня Огарёв, который бежит из Москвы в Нижний Новгород. Он спасается от убийц, подосланных его дядей, решившим завладеть наследством мальчика. Для своей защиты Ваня нанимает кулачного бойца Волчка.

Главные роли в фильме исполнили Евгений Ткачук («Роднина»), Марк-Малик Мурашкин («Хоккейные папы»), Юлия Хлынина («Лёд 2»), Андрей Смоляков («Движение вверх»), Сергей Маковецкий («Брат 2») и Даниил Воробьёв («Гром: Трудное детство»). Режиссёром выступил Константин Смирнов («Жуки»).

