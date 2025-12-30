Расписание выхода второго сезона сериала «Больница Питт»
Уже 9 января состоится премьера второго сезона сериала «Больница Питт». Шоу продолжит историю сотрудников отделения неотложной помощи в Питтсбурге, где каждый эпизод — это час из жизни героев. События второго сезона развернутся в День независимости США, который празднуют 4 июля.
В продолжение вновь войдёт 15 эпизодов — их будут выпускать по пятницам в онлайн-кинотеатре HBO Max. Финал состоится 17 апреля.
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|9 января
|2-я серия
|16 января
|3-я серия
|23 января
|4-я серия
|30 января
|5-я серия
|6 февраля
|6-я серия
|13 февраля
|7-я серия
|20 февраля
|8-я серия
|27 февраля
|9-я серия
|6 марта
|10-я серия
|13 марта
|11-я серия
|20 марта
|12-я серия
|27 марта
|13-я серия
|3 апреля
|14-я серия
|10 апреля
|15-я серия
|17 апреля
