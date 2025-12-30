Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал Больница Питт, 2-й сезон (2026): дата выхода серий, все серии, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода второго сезона сериала «Больница Питт»
Комментарии

Уже 9 января состоится премьера второго сезона сериала «Больница Питт». Шоу продолжит историю сотрудников отделения неотложной помощи в Питтсбурге, где каждый эпизод — это час из жизни героев. События второго сезона развернутся в День независимости США, который празднуют 4 июля.

В продолжение вновь войдёт 15 эпизодов — их будут выпускать по пятницам в онлайн-кинотеатре HBO Max. Финал состоится 17 апреля.

Расписание выхода второго сезона сериала «Больница Питт»

ЭпизодДата выхода
1-я серия9 января
2-я серия16 января
3-я серия23 января
4-я серия30 января
5-я серия6 февраля
6-я серия13 февраля
7-я серия20 февраля
8-я серия27 февраля
9-я серия6 марта
10-я серия13 марта
11-я серия20 марта
12-я серия27 марта
13-я серия3 апреля
14-я серия10 апреля
15-я серия17 апреля
Материалы по теме
Кровавый, смелый и бесподобный мультсериал. Впечатления от продолжения «Киберслава»
Кровавый, смелый и бесподобный мультсериал. Впечатления от продолжения «Киберслава»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android