Сборы трилогии «Аватар» превысили $ 6 млрд

18 декабря состоялась премьера фильма «Аватар: Пламя и пепел» — третьей части фантастической саги Джеймса Кэмерона. Сборы ленты за почти две недели превысили $ 750 млн, в новогодние праздники картина наверняка доберётся до миллиардной отметки.

Тем временем общие сборы франшизы достигли отметки в $ 6 млрд. Это первая трилогия в истории кино, которая смогла заработать столь гигантскую сумму в кинотеатрах.

Сборы трилогии «Аватар» Джеймса Кэмерона

«Аватар» (2009) — $ 2,92 млрд

«Аватар: Путь воды» (2022) — $ 2,34 млрд

«Аватар: Пламя и пепел» (2025) — $ 750 млн и растут.

«Аватар 3: Пламя и пепел» рассказывает историю агрессивного клана На’ви, который обитает возле вулканов. Также в картине сменится основной рассказчик: вместо Джейка Салли историю поведает его сын Лоак. Главные роли в триквеле вновь сыграли Сэм Уортингтон («Саботаж»), Зои Салдана («Стражи Галактики»), Кейт Уинслет («Титаник») и Сигурни Уивер («Чужой»).