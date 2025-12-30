Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сборы трилогии «Аватар» превысили $ 6 млрд

Сборы трилогии «Аватар» превысили $ 6 млрд
Комментарии

18 декабря состоялась премьера фильма «Аватар: Пламя и пепел» — третьей части фантастической саги Джеймса Кэмерона. Сборы ленты за почти две недели превысили $ 750 млн, в новогодние праздники картина наверняка доберётся до миллиардной отметки.

Тем временем общие сборы франшизы достигли отметки в $ 6 млрд. Это первая трилогия в истории кино, которая смогла заработать столь гигантскую сумму в кинотеатрах.

Сборы трилогии «Аватар» Джеймса Кэмерона

  • «Аватар» (2009) — $ 2,92 млрд
  • «Аватар: Путь воды» (2022) — $ 2,34 млрд
  • «Аватар: Пламя и пепел» (2025) — $ 750 млн и растут.

«Аватар 3: Пламя и пепел» рассказывает историю агрессивного клана На’ви, который обитает возле вулканов. Также в картине сменится основной рассказчик: вместо Джейка Салли историю поведает его сын Лоак. Главные роли в триквеле вновь сыграли Сэм Уортингтон («Саботаж»), Зои Салдана («Стражи Галактики»), Кейт Уинслет («Титаник») и Сигурни Уивер («Чужой»).

Материалы по теме
Невозможно оторваться: обзор фильма «Аватар 3: Пламя и Пепел»
Невозможно оторваться: обзор фильма «Аватар 3: Пламя и Пепел»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android