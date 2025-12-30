Геймеры проведут новогодние праздники активнее других россиян — исследование

Любители видеоигр в России строят более насыщенные планы на новогодние каникулы, чем те, кто не увлекается геймингом. К такому выводу пришли аналитики подразделения «Игры Ростелеком» и компании «Леста Игры» в ходе совместного исследования. В опросе приняли участие 1,5 тыс. респондентов старше 18 лет.

Согласно результатам опроса, поклонники интерактивных развлечений чаще планируют путешествия, занятия спортом и встречи с друзьями. Лишь 15% геймеров заявили, что у них нет чёткого плана на выходные (при этом намерение играть всё время приравнивалось к отсутствию плана). Среди респондентов, далёких от индустрии, этот показатель оказался в два раза выше — 30,7%.

Статистика указывает на высокую социальную активность игроков. Около 14,7% геймеров запланировали поездки по России или за границу, что на 4,3% выше показателей остальной аудитории. Также любители игр чаще собираются ходить в гости (разница в 8%), принимать друзей у себя (+5,5%) и заниматься спортом (+4,3%). Единственным видом досуга, который уступает по популярности среди геймеров, стало посещение ледовых катков — здесь интерес ниже на 13,2%.

Видеоигры заняли четвёртое место в общем рейтинге новогодних занятий (46,8%), уступив просмотру телевизора, прогулкам и визитам к знакомым. Аналитики также выделили топ самых востребованных проектов на праздники. У мужчин лидируют Counter-Strike, Dota 2, Minecraft, «Мир танков» и GTA. Женская аудитория отдаёт предпочтение The Sims, Minecraft, Counter-Strike, GTA и Atomic Heart.