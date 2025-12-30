Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Музыкальные каналы MTV закроют уже 31 декабря

Музыкальные каналы MTV закроют уже 31 декабря
Комментарии

31 декабря 2025 года медиахолдинг Paramount Global завершит вещание музыкальных каналов MTV на территории Европы. Отключение затронет Великобританию, Германию, Польшу и ряд других стран региона.

Под сокращение попали такие каналы, как MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV и MTV Live. Основной причиной закрытия стало глобальное изменение потребительских привычек аудитории. Зрители окончательно перешли на цифровые платформы (YouTube, TikTok) и стриминговые сервисы для просмотра клипов, что сделало содержание отдельных музыкальных частот нерентабельным. В эфире продолжит работу только основной канал MTV HD.

Бренд MTV начал своё вещание в США в 1981 году и долгое время оставался ключевым игроком в музыкальной индустрии. На территории России и Беларуси оригинальное эфирное вещание MTV было прекращено ещё в 2013 году, после чего бренд присутствовал только в кабельных сетях до полного ухода с рынка.

Материалы по теме
Видео
Тимоти Шаламе выпустил рэп-клип вместе с музыкантом EsDeeKid
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android