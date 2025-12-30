Музыкальные каналы MTV закроют уже 31 декабря

31 декабря 2025 года медиахолдинг Paramount Global завершит вещание музыкальных каналов MTV на территории Европы. Отключение затронет Великобританию, Германию, Польшу и ряд других стран региона.

Под сокращение попали такие каналы, как MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV и MTV Live. Основной причиной закрытия стало глобальное изменение потребительских привычек аудитории. Зрители окончательно перешли на цифровые платформы (YouTube, TikTok) и стриминговые сервисы для просмотра клипов, что сделало содержание отдельных музыкальных частот нерентабельным. В эфире продолжит работу только основной канал MTV HD.

Бренд MTV начал своё вещание в США в 1981 году и долгое время оставался ключевым игроком в музыкальной индустрии. На территории России и Беларуси оригинальное эфирное вещание MTV было прекращено ещё в 2013 году, после чего бренд присутствовал только в кабельных сетях до полного ухода с рынка.