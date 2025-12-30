Скидки
В Zenless Zone Zero дарят героиню Чжао и скин для Джейн Доу

В Zenless Zone Zero дарят героиню Чжао и скин для Джейн Доу
HoYoverse выпустила крупное обновление 2.5 для Zenless Zone Zero. С выходом патча в игре стартовала масштабная раздача контента.

Одним из главных нововведений стало появление героини Чжао. Забрать нового агента можно сразу после входа в игру — для этого необходимо кликнуть по специальному баннеру в меню событий. Вместе с персонажем на аккаунт начисляется комплект ресурсов, достаточный для прокачки героя до 40-го уровня.

Также игрокам стал доступен бесплатный облик для Джейн Доу под названием «Ноктюрн бликов». Скин находится во внутриигровом магазине. Чтобы добавить его в коллекцию, нужно перейти в раздел «Рекомендовано» или открыть вкладку «Образ дня».

А 1 января всем начислят 1000 полихромов. Параллельно в игре активированы бонусы за ежедневный вход. Кроме того, запущено платное событие, позволяющее гарантированно получить одного агента S-ранга и амплификатор соответствующей редкости.

