ESL увеличил призовой фонд IEM China 2026 до $ 1,25 млн

Турнирный оператор ESL объявил о пересмотре финансовой структуры чемпионата IEM China 2026 по Counter-Strike 2. Общий призовой фонд соревнования был увеличен с $ 1 млн до $ 1,25 млн.

Изменения напрямую связаны с присвоением турниру IEM Cologne 2026 статуса мэйджора. Поскольку регламент и распределение призовых на чемпионатах мира устанавливает Valve, организаторы не могут включить в эту сумму свои стандартные партнёрские выплаты. В результате бюджет в размере $ 250 тыс., изначально зарезервированный под клубные вознаграждения для Кёльна, был перенаправлен на турнир в Китае.

Благодаря этой корректировке общая сумма выплат клубам на IEM China 2026 также выросла — с $ 700 тыс. до $ 950 тыс. Соревнование пройдёт со 2 по 8 ноября.

Помимо китайского этапа и мэйджора в Германии (2-21 июня), оператор проведёт IEM Brasil (13-19 апреля) и IEM USA (11-17 мая).

Комментарии
