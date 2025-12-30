Скидки
OverDrive: magixx должен управлять sh1ro и donk, которые не привыкли к этому

OverDrive: magixx должен управлять sh1ro и donk, которые не привыкли к этому
Инсайдер Алексей OverDrive Бирюков прокомментировал смену внутриигрового лидера в составе Team Spirit по Counter-Strike 2.

По мнению Бирюкова, Борису magixx Воробьёву предстоит набрать опыт координации и научиться совмещать индивидуальную игру с тактическим руководством. Он подчеркнул, что ключевым вызовом станет управление звёздными тиммейтами.

Для Бори как для капитана всё очень просто. Надо налутать опыт коллов, умение концентрироваться и на игре, и на капитанстве, и, самое главное, ты должен управлять sh1ro, zont1x и donk, которые не привыкли, что magixx капитан.

OverDrive также отметил, что процесс адаптации должен облегчить Мирослав zont1x Плахотя, который станет вторым голосом в коллективе.

С приходом zont1x появился ещё один голос. Какие-то моменты, я думаю, zont1x будет помогать Боре коллить.

Масштабные перестановки в Team Spirit произошли 18 декабря. Многолетний капитан Леонид chopper Вишняков покинул коллектив, а его обязанности перешли к Борису magixx Воробьёву. Тогда же в основной ростер на место Ивана zweih Гогина вернулся Мирослав zont1x Плахотя.


