AW покинул состав PARIVISION по Counter-Strike 2
Организация PARIVISION сообщила, что Андрей AW Анисимов был посажен на скамейку запасных в составе по Counter-Strike 2. Его рейтинг составляет 0,98 — худший в команде.
Андрей пришёл к нам в июле и помог нам успешно завершить 2025 год. Он сильно вырос за столь короткий срок, и мы благодарны ему за усердную работу.
По слухам, Андрея может заменить Иван zweih Гогин, который ранее играл под тегом Team Spirit. Вероятно, анонс состоится в ближайшее время.
Возможный состав PARIVISION по CS 2
- Джами Jame Али
- Иван zweih Гогин
- Владислав xiELO Лысов
- Андрей BELCHONOKK Ясинский
- Эмиль nota Москвитин
- Дастан dastan Акбаев (тренер)
