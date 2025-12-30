Скидки
AW покинул состав PARIVISION по Counter-Strike 2

Организация PARIVISION сообщила, что Андрей AW Анисимов был посажен на скамейку запасных в составе по Counter-Strike 2. Его рейтинг составляет 0,98 — худший в команде.

Андрей пришёл к нам в июле и помог нам успешно завершить 2025 год. Он сильно вырос за столь короткий срок, и мы благодарны ему за усердную работу.

По слухам, Андрея может заменить Иван zweih Гогин, который ранее играл под тегом Team Spirit. Вероятно, анонс состоится в ближайшее время.

Возможный состав PARIVISION по CS 2

  • Джами Jame Али
  • Иван zweih Гогин
  • Владислав xiELO Лысов
  • Андрей BELCHONOKK Ясинский
  • Эмиль nota Москвитин
  • Дастан dastan Акбаев (тренер)
