Джек Блэк хочет сыграть Существо в «Фантастической четвёрке» от Marvel

Актёр Джек Блэк рассказал, к какой роли в киновселенной Marvel он проявлял интерес. В недавнем интервью артист заявил, что хотел бы воплотить образ Бена Гримма, также известного как Существо.

Блэк отметил, что с удовольствием принял бы участие в проекте, если бы представился такой шанс.

Мне бы хотелось попробовать себя в роли Существа из «Фантастической четвёрки».

Однако желание актёра не может быть реализовано в текущей итерации франшизы. Роль Бена Гримма в фильме Marvel Studios уже закреплена за Эбоном Мосс-Бакраком, известным по сериалу «Медведь».

«Фантастическая четвёрка: Первые шаги» вышла в мировой прокат 25 июля 2025 года. Помимо Мосс-Бакрака, главные роли в ленте исполнят Педро Паскаль, Ванесса Кирби и Джозеф Куинн. Сам Джек Блэк появился на больших экранах в другом крупном проекте — экранизации видеоигры Minecraft, где он сыграл Стива.