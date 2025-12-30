Умер Эмиль Кио, народный артист России

На 88-м году жизни скончался народный артист России, всемирно известный иллюзионист Эмиль Кио. О смерти деятеля культуры 30 декабря сообщил генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный.

Эмиль Эмильевич Кио родился 12 июля 1938 года. Он был представителем прославленной цирковой династии, старшим сыном легендарного иллюзиониста Эмиля Кио-старшего. Свою карьеру на манеже он начал в качестве ассистента в аттракционе отца, а впоследствии создал собственные уникальные программы.

Артист прославился сложнейшими трюками и масштабными иллюзионными шоу, с которыми успешно гастролировал по всему миру, включая страны Европы, США и Японию. В 1990 году ему было присвоено звание народного артиста РСФСР. Помимо выступлений, Эмиль Кио вёл активную общественную деятельность: на протяжении многих лет он занимал пост председателя Союза цирковых деятелей России.