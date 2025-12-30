Вышел второй тизер фильма «Мстители: Судный день» — премьера в декабре 2026 года

Компания Marvel представила второй тизер фильма «Мстители: Судный день». Премьера супергеройской картины состоится 18 декабря 2026 года.

Видео доступно на YouTube-канале Marvel. Права на видео принадлежат Marvel.

В новом тизере показали небольшой отрывок, который ранее демонстрировали перед сеансами картины «Аватар: Пламя и пепел» в кинотеатрах. В ролике показывают Тора, молящегося Одину перед решающей битвой, чтобы тот благополучно вернул его к дочери.

Как ранее сообщали инсайдеры, Marvel заготовила всего четыре тизера, первый был посвящён Стиву Роджерсу. Третий покажет Людей Икс, его выход должен состояться на следующей неделе.

Премьера фильма «Мстители: Судный день» состоится 18 декабря 2026 года. До релиза ленты в киновселенной Marvel также выйдет новый фильм про Человека-паука — премьера «Совершенно нового дня» состоится 31 июля 2026-го.