Zweih присоединился к составу PARIVISION по CS 2

Zweih присоединился к составу PARIVISION по CS 2
Комментарии

Слухи подтвердились: Иван zweih Гогин присоединился к составу PARIVISION по Counter-Strike 2. Он заменил Андрея AW Анисимова, который ранее был посажен на скамейку запасных.

За прошедший год наш CS-состав прошёл огромный путь, кульминацией которого стало выступление на мэйджоре в Будапеште. Выход в третью стадию мэйджора, конечно, большой успех для нас, но мы не хотим останавливаться на этом. Я уверен, что Ваня – тот самый игрок, который даст нам импульс и поможет достичь новых высот в 2026 году.

Ранее Гогин выступал за Team Spirit. В составе «Драконов» его рейтинг составил 0,96.

Дебют обновлённого состава состоится на BLAST Bounty Winter 2026, который состоится 13 по 18 января 2026 года. Плей-офф, в котором примут участие 8 команд, пройдёт на Мальте 22-25 января. Призовой фонд турнира составляет $ 1,15 млн.

Состав PARIVISION по CS 2

  • Джами Jame Али
  • Иван zweih Гогин
  • Владислав xiELO Лысов
  • Андрей BELCHONOKK Ясинский
  • Эмиль nota Москвитин
  • Дастан dastan Акбаев (тренер)
