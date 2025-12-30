Скидки
Самые успешные игры 2025 года в Steam: Black Ops 7 уступила Battlefield 6

Самые успешные игры 2025 года в Steam: Black Ops 7 уступила Battlefield 6
Комментарии

Компания Valve представила ежегодный итоговый отчёт Best of 2025, в котором отметила самые успешные проекты Steam.

В главную категорию «Платина» (топ-12 по доходам) попали семь крупных релизов последних 12 месяцев. Примечательно распределение мест в других категориях. Call of Duty: Black Ops 7 не смогла пробиться в высший эшелон по выручке и заняла место в «Золотой» категории (позиции с 13-й по 24-ю). Также в топ-12 не вошла Clair Obscur: Expedition 33 — один из самых заметных релизов года остался за бортом «Платины».

12 самых прибыльных игр 2025 года (в случайном порядке)

  • Marvel Rivals
  • Dota 2
  • Call of Duty
  • Schedule I
  • Monster Hunter Wilds
  • Apex Legends
  • Counter-Strike 2
  • Borderlands 4
  • R.E.P.O.
  • PUBG: Battlegrounds
  • ARC Raiders
  • Battlefield 6

В отдельном чарте самых прибыльных новинок года (без учёта старых хитов) лидирующие позиции заняли стратегия Civilization VII, дополнение Elden Ring Nightreign, долгострой Hollow Knight: Silksong, ролевая игра Kingdom Come: Deliverance II и ремастер The Elder Scrolls IV: Oblivion.

Самыми популярными проектами на Steam Deck стали инди-хиты Balatro и Hades II, а также крупные RPG — Baldur's Gate 3, Cyberpunk 2077 и «Ведьмак 3: Дикая Охота».

