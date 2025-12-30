Самые успешные игры 2025 года в Steam: Black Ops 7 уступила Battlefield 6

Компания Valve представила ежегодный итоговый отчёт Best of 2025, в котором отметила самые успешные проекты Steam.
В главную категорию «Платина» (топ-12 по доходам) попали семь крупных релизов последних 12 месяцев. Примечательно распределение мест в других категориях. Call of Duty: Black Ops 7 не смогла пробиться в высший эшелон по выручке и заняла место в «Золотой» категории (позиции с 13-й по 24-ю). Также в топ-12 не вошла Clair Obscur: Expedition 33 — один из самых заметных релизов года остался за бортом «Платины».
12 самых прибыльных игр 2025 года (в случайном порядке)
- Marvel Rivals
- Dota 2
- Call of Duty
- Schedule I
- Monster Hunter Wilds
- Apex Legends
- Counter-Strike 2
- Borderlands 4
- R.E.P.O.
- PUBG: Battlegrounds
- ARC Raiders
- Battlefield 6
В отдельном чарте самых прибыльных новинок года (без учёта старых хитов) лидирующие позиции заняли стратегия Civilization VII, дополнение Elden Ring Nightreign, долгострой Hollow Knight: Silksong, ролевая игра Kingdom Come: Deliverance II и ремастер The Elder Scrolls IV: Oblivion.
Самыми популярными проектами на Steam Deck стали инди-хиты Balatro и Hades II, а также крупные RPG — Baldur's Gate 3, Cyberpunk 2077 и «Ведьмак 3: Дикая Охота».