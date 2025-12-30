Скидки
«Понравится не всем»: Ноа Шнапп — о финале «Очень странных дел»

«Понравится не всем»: Ноа Шнапп — о финале «Очень странных дел»
Исполнитель роли Уилла Байерса в сериале «Очень странные дела» Ноа Шнапп поделился мыслями о заключительном эпизоде шоу. Актёр заявил, что финал пятого сезона вряд ли сможет удовлетворить абсолютно всех зрителей из-за завышенных ожиданий и разногласий в фанатском сообществе.

По словам Шнаппа, угодить каждой группе поклонников «буквально невозможно», поэтому авторы проекта, братья Дафферы, не пытались выбирать между конфликтующими запросами аудитории. Вместо этого шоураннеры сосредоточились на реализации своего изначального видения истории.

Дафферы просто рассказывают историю, которую задумали 10 лет назад. Они спланировали финальную сцену с самого начала. Они очень умны в том, как пишут сценарий, и у всего здесь есть своя цель.

Шнапп, который уже ознакомился со сценарием, назвал концовку «идеальной». Он подчеркнул, что финал закрывает сюжетные арки всех персонажей и не оставляет вопросов. Для основного каста этот эпизод стал своеобразным «прощанием с детством».

Заключительная серия пятого сезона «Очень странных дел» выйдет 1 января в 4:00. Её также покажут в кинотеатрах.

