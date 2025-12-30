Шутер Arc Raiders лидирует в чартах продаж Steam уже два месяца
Сервис SteamDB раскрыл свежие данные о чартах продаж онлайн-магазина Steam с 23 по 30 декабря. Как всегда, в список вошли самые популярные игры на площадке по общей выручке.
Лидером чарта среди игр в очередной раз стала Arc Raiders — эвакуационный шутер от бывших авторов Battlefield лидирует с конца октября. Далее идёт Battlefield 6, а замыкает тройку Clair Obscur: Expedition 33.
В десятку также вошли футсим EA Sports FC 26, ролевой экшен Cyberpunk 2077 и супергеройский проект Dispatch от авторов The Wolf Among Us.
Чарт продаж Steam с 23 по 30 декабря
- Arc Raider.
- Battlefield 6.
- Clair Obscur: Expedition 33.
- Baldur's Gate 3.
- EA Sports FC 26.
- Dispatch.
- Cyberpunk 2077.
- Kingdom Come: Deliverance 2.
- Grand Theft Auto V Enhanced.
- Elden Ring.
