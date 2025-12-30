Скидки
Шутер Arc Raiders лидирует в чартах продаж Steam уже два месяца

Шутер Arc Raiders лидирует в чартах продаж Steam уже два месяца
Сервис SteamDB раскрыл свежие данные о чартах продаж онлайн-магазина Steam с 23 по 30 декабря. Как всегда, в список вошли самые популярные игры на площадке по общей выручке.

Лидером чарта среди игр в очередной раз стала Arc Raiders — эвакуационный шутер от бывших авторов Battlefield лидирует с конца октября. Далее идёт Battlefield 6, а замыкает тройку Clair Obscur: Expedition 33.

В десятку также вошли футсим EA Sports FC 26, ролевой экшен Cyberpunk 2077 и супергеройский проект Dispatch от авторов The Wolf Among Us.

Чарт продаж Steam с 23 по 30 декабря

  1. Arc Raider.
  2. Battlefield 6.
  3. Clair Obscur: Expedition 33.
  4. Baldur's Gate 3.
  5. EA Sports FC 26.
  6. Dispatch.
  7. Cyberpunk 2077.
  8. Kingdom Come: Deliverance 2.
  9. Grand Theft Auto V Enhanced.
  10. Elden Ring.
