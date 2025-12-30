Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел трейлер третьего сезона сериала «Терапия» — премьера 28 января

Вышел трейлер третьего сезона сериала «Терапия» — премьера 28 января
Комментарии

Компания Apple выпустила трейлер третьего сезона сериала «Терапия». Комедийная драма от создателя «Клиники» Билла Лоуренса вернётся в онлайн-кинотеатр Apple TV уже 28 января.

Посмотреть можно на YouTube-канале Apple TV.

Ранее шоураннер отмечал, что задумывал «Терапию» в формате трёх сезонов. Однако с учётом роста популярности шоу наверняка получит продолжение.

Сериал «Терапия» рассказывает историю психотерапевта Джимми, который начинает нарушать свои правила и говорить своим клиентам всё, что о них думает. Игнорируя своё обучение и этику, он обнаруживает, что вносит бурные изменения в жизни людей, включая свою собственную. Главные роли в сериале исполняют Джейсон Сигел («Как я встретил вашу маму») и Харрисон Форд («Индиана Джонс»).

Материалы по теме
«Дьявол носит Prada 2» стал самым популярным трейлером фильма в 2025 году
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android