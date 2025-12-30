Вышел трейлер третьего сезона сериала «Терапия» — премьера 28 января

Компания Apple выпустила трейлер третьего сезона сериала «Терапия». Комедийная драма от создателя «Клиники» Билла Лоуренса вернётся в онлайн-кинотеатр Apple TV уже 28 января.

Ранее шоураннер отмечал, что задумывал «Терапию» в формате трёх сезонов. Однако с учётом роста популярности шоу наверняка получит продолжение.

Сериал «Терапия» рассказывает историю психотерапевта Джимми, который начинает нарушать свои правила и говорить своим клиентам всё, что о них думает. Игнорируя своё обучение и этику, он обнаруживает, что вносит бурные изменения в жизни людей, включая свою собственную. Главные роли в сериале исполняют Джейсон Сигел («Как я встретил вашу маму») и Харрисон Форд («Индиана Джонс»).