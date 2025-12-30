«Хищник: Планета смерти» выйдет в онлайне 6 января

Стала известна дата выхода фильма «Хищник: Планета смерти» в онлайн-кинотеатрах. Цифровая премьера новой части фантастической франшизы состоится 6 января 2026 года. Постановщиком ленты выступил Дэн Трахтенберг, ранее снявший успешный приквел «Добыча».

Главную роль в фильме исполнила Эль Фаннинг. Сюжет картины разворачивается в будущем и фокусируется на двух персонажах: инопланетном охотнике по имени Дек и девушке-андроиде Тие.

«Хищник: Планета смерти» вышел в мировой прокат 6 ноября 2025 года. Это первый за семь лет фильм серии, который показывался на больших экранах. Предыдущая работа Трахтенберга во вселенной, «Добыча» (2022), выходила эксклюзивно на стриминговых сервисах и получила высокие оценки критиков.