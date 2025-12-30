35 самых ожидаемых фильмов 2026 года от Deadline — лидирует «Дюна 3»

Журналисты из Deadline представили топ-35 ожидаемых фильмов 2026 года.

Первое место занял научно-фантастический боевик «Дюна 3» с Тимоти Шаламе и Робертом Паттинсоном. Далее идут «Мстители: Судный день» и «Голодные игры: Рассвет Жатвы».

В конце списка расположились «Отпуск на двоих» и зомби-хоррор «28 лет спустя: Храм из костей».

Топ-35 ожидаемых фильмов 2026 года

«Дюна 3» «Мстители: Судный день» «Голодные игры: Рассвет жатвы» «Социальная расплата» «Истина» «Практическая магия 2» «Чувство и чувствительность» «Созвездие пса» «Человек-паук: Совершенно новый день» «Одиссея» «Моана» «Миньоны 3» «Супергёрл» «История игрушек 5» «День разоблачения» «Властелины вселенной» «Мандалорец и Грогу» «Мортал Комбат 2» «Дьявол носит Prada 2» «Майкл» «Драма» «Супер Марио: Галактическое кино» «Я иду искать 2: Вот и я» Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft — The Tour «Проект «Конец света»» Reminders of Him «Острые козырьки: Бессмертный человек» «Прыгуны» «Крик 7» «Наследник» «Грозовой перевал» «Момент» «На помощь!» «28 лет спустя: Храм костей» «Отпуск на двоих»