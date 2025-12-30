35 самых ожидаемых фильмов 2026 года от Deadline — лидирует «Дюна 3»
Журналисты из Deadline представили топ-35 ожидаемых фильмов 2026 года.
Первое место занял научно-фантастический боевик «Дюна 3» с Тимоти Шаламе и Робертом Паттинсоном. Далее идут «Мстители: Судный день» и «Голодные игры: Рассвет Жатвы».
В конце списка расположились «Отпуск на двоих» и зомби-хоррор «28 лет спустя: Храм из костей».
Топ-35 ожидаемых фильмов 2026 года
- «Дюна 3»
- «Мстители: Судный день»
- «Голодные игры: Рассвет жатвы»
- «Социальная расплата»
- «Истина»
- «Практическая магия 2»
- «Чувство и чувствительность»
- «Созвездие пса»
- «Человек-паук: Совершенно новый день»
- «Одиссея»
- «Моана»
- «Миньоны 3»
- «Супергёрл»
- «История игрушек 5»
- «День разоблачения»
- «Властелины вселенной»
- «Мандалорец и Грогу»
- «Мортал Комбат 2»
- «Дьявол носит Prada 2»
- «Майкл»
- «Драма»
- «Супер Марио: Галактическое кино»
- «Я иду искать 2: Вот и я»
- Billie Eilish: Hit Me Hard and Soft — The Tour
- «Проект «Конец света»»
- Reminders of Him
- «Острые козырьки: Бессмертный человек»
- «Прыгуны»
- «Крик 7»
- «Наследник»
- «Грозовой перевал»
- «Момент»
- «На помощь!»
- «28 лет спустя: Храм костей»
- «Отпуск на двоих»
Материалы по теме
Комментарии