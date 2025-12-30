Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Expedition 33 и Split Fiction — лучшие игры 2025 года на консолях по версии Metacritic

Expedition 33 и Split Fiction — лучшие игры 2025 года на консолях по версии Metacritic
Комментарии

Агрегатор рецензий Metacritic представил итоговые рейтинги лучших видеоигр 2025 года для консолей PlayStation и Xbox. В списки вошли тайтлы, получившие не менее семи профессиональных обзоров от профильной прессы.

На платформе Sony лидером стала ролевая игра Clair Obscur: Expedition 33, набравшая 92 балла из 100. Аналогичный средний балл получили долгострой Hollow Knight: Silksong и порт гоночного симулятора Forza Horizon 5, однако они уступили первенство по дополнительным показателям.

Топ-10 лучших игр 2025 года для PlayStation на Metacritic

  1. Clair Obscur: Expedition 33
  2. Hollow Knight: Silksong
  3. Forza Horizon 5
  4. Split Fiction
  5. Citizen Sleeper 2: Starward Vector
  6. Dispatch
  7. Death Stranding 2: On the Beach
  8. Monster Hunter Wilds
  9. Trails in the Sky 1st Chapter
  10. BALL x PIT

В рейтинге для Xbox первое место заняла кооперативная адвенчура Split Fiction с оценкой 93 балла. Следом расположились Clair Obscur: Expedition 33 и Hollow Knight: Silksong. В чарт Microsoft попало много бывших эксклюзивов PlayStation: порт Final Fantasy XVI занял седьмое место, а шутер Helldivers 2 оказался на 15-й позиции.

Топ-10 лучших игр 2025 года для Xbox на Metacritic

  1. Split Fiction
  2. Clair Obscur: Expedition 33
  3. Hollow Knight: Silksong
  4. Blue Prince
  5. Monster Hunter Wilds
  6. Arc Raiders
  7. Final Fantasy XVI
  8. Kingdom Come: Deliverance II
  9. Shinobi: Art of Vengeance
  10. Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii
Материалы по теме
Самые успешные игры 2025 года в Steam: Black Ops 7 уступила Battlefield 6
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android