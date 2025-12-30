Expedition 33 и Split Fiction — лучшие игры 2025 года на консолях по версии Metacritic

Агрегатор рецензий Metacritic представил итоговые рейтинги лучших видеоигр 2025 года для консолей PlayStation и Xbox. В списки вошли тайтлы, получившие не менее семи профессиональных обзоров от профильной прессы.
На платформе Sony лидером стала ролевая игра Clair Obscur: Expedition 33, набравшая 92 балла из 100. Аналогичный средний балл получили долгострой Hollow Knight: Silksong и порт гоночного симулятора Forza Horizon 5, однако они уступили первенство по дополнительным показателям.
Топ-10 лучших игр 2025 года для PlayStation на Metacritic
- Clair Obscur: Expedition 33
- Hollow Knight: Silksong
- Forza Horizon 5
- Split Fiction
- Citizen Sleeper 2: Starward Vector
- Dispatch
- Death Stranding 2: On the Beach
- Monster Hunter Wilds
- Trails in the Sky 1st Chapter
- BALL x PIT
В рейтинге для Xbox первое место заняла кооперативная адвенчура Split Fiction с оценкой 93 балла. Следом расположились Clair Obscur: Expedition 33 и Hollow Knight: Silksong. В чарт Microsoft попало много бывших эксклюзивов PlayStation: порт Final Fantasy XVI занял седьмое место, а шутер Helldivers 2 оказался на 15-й позиции.
Топ-10 лучших игр 2025 года для Xbox на Metacritic
- Split Fiction
- Clair Obscur: Expedition 33
- Hollow Knight: Silksong
- Blue Prince
- Monster Hunter Wilds
- Arc Raiders
- Final Fantasy XVI
- Kingdom Come: Deliverance II
- Shinobi: Art of Vengeance
- Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii