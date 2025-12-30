В Epic Games Store дарят сборник кооп-платформеров Trine

30 декабря в Epic Games Store стартовала новая раздача в честь новогодних праздников. В этот раз в магазине раздают Trine Classic Collection — большую коллекцию платформеров серии Trine про трёх сказочных героев.

Раздача Trine Classic Collection в Epic Games Store продлится до 31 декабря 19:00 мск, после чего начнётся новая раздача. Забрать игру можно в большинстве регионов мира, для игроков из России надобится аккаунт и IP другого региона.

В Trine Classic Collection входят сразу четыре части финской серии видеоигр:

Trine Enchanted Edition

Trine 2: Complete Edition

Trine 3: The Artifacts of Power

Trine 4: The Nightmare Prince.

Франшиза Trine получила в целом высокие отзывы критиков и игроков за сказочный арт-дизайн, интересные головоломки и возможность проходить игры в кооперативе до трёх человек.