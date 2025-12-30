Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Epic Games Store дарят сборник кооп-платформеров Trine

В Epic Games Store дарят сборник кооп-платформеров Trine
Комментарии

30 декабря в Epic Games Store стартовала новая раздача в честь новогодних праздников. В этот раз в магазине раздают Trine Classic Collection — большую коллекцию платформеров серии Trine про трёх сказочных героев.

Раздача Trine Classic Collection в Epic Games Store продлится до 31 декабря 19:00 мск, после чего начнётся новая раздача. Забрать игру можно в большинстве регионов мира, для игроков из России надобится аккаунт и IP другого региона.

В Trine Classic Collection входят сразу четыре части финской серии видеоигр:

  • Trine Enchanted Edition
  • Trine 2: Complete Edition
  • Trine 3: The Artifacts of Power
  • Trine 4: The Nightmare Prince.

Франшиза Trine получила в целом высокие отзывы критиков и игроков за сказочный арт-дизайн, интересные головоломки и возможность проходить игры в кооперативе до трёх человек.

Материалы по теме
17 бесплатных игр Epic Games Store: первый подарок — Hogwarts Legacy
Live
17 бесплатных игр Epic Games Store: первый подарок — Hogwarts Legacy
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android