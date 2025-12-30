LG представила 5К-мониторы UltraGear Evo c ИИ-масштабированием

Компания LG Electronics представила новую серию геймерских мониторов под брендом UltraGear evo. Анонс состоялся в преддверии крупной выставки электроники CES 2026, где пройдёт публичный показ новинок.

Ключевой особенностью линейки стало внедрение искусственного интеллекта. Встроенный ИИ в реальном времени обрабатывает изображение, повышая его чёткость до разрешения 5K без дополнительной нагрузки на видеокарту. В стартовый набор вошли три модели:

39-дюймовый OLED-монитор. Он поддерживает функцию Dual Mode: игроки могут переключаться между режимом максимального качества (165 Гц) и скоростным режимом для соревновательных шутеров (330 Гц).

27-дюймовый MiniLED-монитор. Экран отличается повышенной яркостью (1250 нит) и также поддерживает смену режимов частоты обновления (165 Гц в 5K или 330 Гц в QHD).

52-дюймовый изогнутый гигант. Это флагманская модель с ультрашироким соотношением сторон, которая заменяет собой два обычных экрана. Монитор работает на частоте 240 Гц.

Все подробности, включая цены и даты начала продаж, компания раскроет на выставке CES 2026 в начале января. В этот же день в продажу поступит ещё одна модель серии — UltraGear GX7.