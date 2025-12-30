Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Звезда «Фоллаута» готовился к роли Мистера Хауса по гайдам для Fallout: New Vegas

Звезда «Фоллаута» готовился к роли Мистера Хауса по гайдам для Fallout: New Vegas
Комментарии

Исполнитель роли Роберта Хауса в сериале «Фоллаут» Рафи Сильвер рассказал, как он вживался в образ своего персонажа. Актёр признался, что вместо классической работы с консультантами он изучал историю героя по роликам на YouTube.

Сильвер отметил, что провёл часы за просмотром контента от популярных блогеров, специализирующихся на вселенной игры. В частности, он выделил каналы JuiceHead, MrMattyPlays, Oxhorn и KnightRaven, назвав их своими «драматургами».

Я пересмотрел каждое видео этих авторов, снова и снова изучая историю Роберта Хауса. Гибель его родителей, история его брата Энтони — я учил всё это. Я перенимал голос, манеры, его восприятие мира. Именно эти ютуберы просветили меня, и моя работа на площадке — это способ сказать им спасибо.

Второй сезон сериала «Фоллаут» стартовал 17 декабря — для просмотра уже доступны два эпизода.

Материалы по теме
Фото
Новогодний постер сериала «Фоллаут» от Amazon — второй сезон уже стартовал
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android