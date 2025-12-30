Звезда «Фоллаута» готовился к роли Мистера Хауса по гайдам для Fallout: New Vegas

Исполнитель роли Роберта Хауса в сериале «Фоллаут» Рафи Сильвер рассказал, как он вживался в образ своего персонажа. Актёр признался, что вместо классической работы с консультантами он изучал историю героя по роликам на YouTube.

Сильвер отметил, что провёл часы за просмотром контента от популярных блогеров, специализирующихся на вселенной игры. В частности, он выделил каналы JuiceHead, MrMattyPlays, Oxhorn и KnightRaven, назвав их своими «драматургами».

Я пересмотрел каждое видео этих авторов, снова и снова изучая историю Роберта Хауса. Гибель его родителей, история его брата Энтони — я учил всё это. Я перенимал голос, манеры, его восприятие мира. Именно эти ютуберы просветили меня, и моя работа на площадке — это способ сказать им спасибо.

Второй сезон сериала «Фоллаут» стартовал 17 декабря — для просмотра уже доступны два эпизода.