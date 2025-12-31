Фильм «Алиса в стране чудес» вышел в онлайне

31 декабря состоялась цифровая премьера фильма «Алиса в стране чудес». Мюзикл по мотивам знаменитого произведения уже можно посмотреть в Okko, «Кинопоиске», Kion, «Иви» и Premier. Картина добралась до стримингов спустя два месяца после релиза в кинотеатрах, где она собрала более 1,2 млрд рублей.

Лента рассказывает историю 15-летней школьницы Алисы, которая попадает в Страну чудес, где солнце всегда в зените и нет времени. В таинственном месте она узнаёт своих родных, знакомых и друзей — но никто из них не узнаёт её саму. Чтобы вернуться домой, Алисе предстоит преодолеть множество препятствий и странностей на своём пути. Музыкальной основой картины станут песни из одноимённого дискоспектакля на стихи Владимира Высоцкого, выпущенного в 1976 году.

Режиссёром проекта выступил Юрий Хмельницкий («Лёд 3»). Главные роли в мюзикле сыграли Анна Пересильд («Слово пацана. Кровь на асфальте»), Милош Бикович («Мажор»), Паулина Андреева («Метод»), Ирина Горбачёва («Аритмия»), Сергей Бурунов («Полицейский с Рублёвки») и другие актёры.