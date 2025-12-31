Скидки
BadComedian выпустил новогодний обзор фильма «Ёлки 11»

Российский видеоблогер Евгений BadComedian Баженов выпустил новогодний ролик. В этот раз автор опубликовал небольшой обзор фильма «Ёлки 11», который вышел в 2024 году и собрал в прокате около 1,2 млрд рублей.

Посмотреть ролик «Ёлки 11 — бесконечный ужас и ужас без конца» от BadComedian можно на YouTube-канале EvgenComedian.

Так, в ролике Баженов смиряется с конвейером франшизы и разбирает основные несостыковки в сюжете 11-й части серии. В конечном итоге блогер приходит к выводу, что «Ёлки» будут выходить и дальше, приведя в пример только что вышедшую 12-ю часть и неплохие сборы новинки в 500 млн рублей за две недели.

Это уже третий большой обзор Баженова в 2025 году — ранее блогер выпустил гигантский ролик про популярные отечественные сказки и большой ролик про блокбастер «Кракен» с Александром Петровым.

