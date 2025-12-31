В Fortnite добавили героев и танец из «Криминального чтива» Тарантино

31 декабря в Fortnite начался новый этап коллаборации с «Криминальным чтивом». В популярную королевскую битву добавили героев знаменитого боевика Квентина Тарантино — Винсента Вегу и Джулса Уиннфилда.

Видео доступно на YouTube-канале EarToe. Права на видео принадлежат Epic Games.

Так, каждый скин можно приобрести по цене в 1200 V-баксов или взять в большом наборе за 2500 V-баксов. В него также входят кейс Марселласа Уоллеса, бургер «Роял с сыром», тематическая кирка и культовый танец Джона Траволты и Умы Турман из картины.

Ранее в Fortnite проходили и другие ивенты по франшизам Квентина Тарантино. В начале декабря постановщик выпустил «Месть Юки» — вырезанную анимационную главу из «Убить Билла».