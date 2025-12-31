Скидки
Вышел новогодний выпуск шоу «Что было дальше?» с Шаляпиным, Верником, Куручем и Ганвестом

31 декабря вышел новогодний выпуск юмористического шоу «Что было дальше?». Это уже восьмой эпизод знаменитой передачи в 2025 году. Основной состав участников не изменился — новый «ЧБД» ведут Нурлан Сабуров, Алексей Щербаков, Тамби Масаев, Илья Макаров и Эмир Кашоков.

Гостями же шоу в этот раз выступили певец Прохор Шаляпин, рэпер Ганвест, юморист Илья Куруч и актёр Игорь Верник.

Посмотреть ролик можно на официальном YouTube-канале «Что было дальше?». Продолжительность выпуска составляет 3 часа 36 минут.

«Что было дальше?» — шоу, в котором ведущие в юмористической форме общаются с приглашёнными гостями и пытаются угадать продолжение одной из рассказанных ими историй. В предыдущем выпуске поучаствовали блогер Сатир и актёр Юрий Гальцев.

