Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Чебурашка 2» поставил рекорд по предпродажам билетов в России

«Чебурашка 2» поставил рекорд по предпродажам билетов в России
Комментарии

31 декабря сборы фильма «Чебурашка 2» достигли 331 млн рублей. Картина про знаменитого персонажа установила абсолютный рекорд по предпродажам билетов — лента выйдет в прокат лишь 1 января.

Прошлым рекордсменом был «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича». Лента по мотивам популярной повести в декабре 2024 года заработала 327 млн рублей ещё до выхода, а общая касса фильма в итоге достигла 3,3 млрд рублей.

Что касается других новогодних картин, то предпродажи «Буратино» составляют 143 млн рублей, а «Простоквашино» — 137 млн рублей.

По сюжету второй части «Чебурашки» дом Гены хотят снести ради строительства парка развлечений. После очередной ссоры Чебурашка сбегает из дома с Соней и Гришей, а на их поиски отправляются взрослые.

Материалы по теме
Даже лучше первой части. Обзор «Чебурашки 2»
Даже лучше первой части. Обзор «Чебурашки 2»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android