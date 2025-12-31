«Чебурашка 2» поставил рекорд по предпродажам билетов в России

31 декабря сборы фильма «Чебурашка 2» достигли 331 млн рублей. Картина про знаменитого персонажа установила абсолютный рекорд по предпродажам билетов — лента выйдет в прокат лишь 1 января.

Прошлым рекордсменом был «Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича». Лента по мотивам популярной повести в декабре 2024 года заработала 327 млн рублей ещё до выхода, а общая касса фильма в итоге достигла 3,3 млрд рублей.

Что касается других новогодних картин, то предпродажи «Буратино» составляют 143 млн рублей, а «Простоквашино» — 137 млн рублей.

По сюжету второй части «Чебурашки» дом Гены хотят снести ради строительства парка развлечений. После очередной ссоры Чебурашка сбегает из дома с Соней и Гришей, а на их поиски отправляются взрослые.