20 самых оценённых игр 2025 года в Steam — Deltarune, Dispatch, Hades 2, Peak и другие
Сервис SteamDB представил топ самых высокооценённых игр 2025 года в Steam. В список вошли проекты, получившие как минимум 10 тысяч обзоров от геймеров.
Лидером списка оказался пиксельный экшен Deltarune от создателя культовой Undertale Тоби Фокса. На втором месте оказался симулятор криминальной империи Schedule 1, замкнул тройку Dispatch от создателей The Wolf Among Us.
В первую двадцатку также вошли кооп-экшен Split Fiction, рекордсмен Clair Obscur: Expedition 33 по наградам на The Game Awards, рогалик Hades 2 и другие проекты.
Фото: SteamDB
Самые высокооценённые игры 2025 года в Steam
- Deltarune
- Schedule I
- Dispatch
- ENA: Dream BBQ
- Bongo Cat
- Rhythm Doctor
- Split Fiction
- R.E.P.O.
- Nubby's Number Factory
- Wobbly Life
- WolfQuest: Anniversary Edition
- Mon Bazou
- Clair Obscur: Expedition 33
- Magical Girl Witch Trials
- Hades 2
- Abiotic Factor
- Peak
- Megabonk
- FlyKnight
- My Summer Car.
