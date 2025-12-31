Скидки
20 самых оценённых игр 2025 года в Steam — Deltarune, Dispatch, Hades 2, Peak и другие

Сервис SteamDB представил топ самых высокооценённых игр 2025 года в Steam. В список вошли проекты, получившие как минимум 10 тысяч обзоров от геймеров.

Лидером списка оказался пиксельный экшен Deltarune от создателя культовой Undertale Тоби Фокса. На втором месте оказался симулятор криминальной империи Schedule 1, замкнул тройку Dispatch от создателей The Wolf Among Us.

В первую двадцатку также вошли кооп-экшен Split Fiction, рекордсмен Clair Obscur: Expedition 33 по наградам на The Game Awards, рогалик Hades 2 и другие проекты.

Фото: SteamDB

Самые высокооценённые игры 2025 года в Steam

  1. Deltarune
  2. Schedule I
  3. Dispatch
  4. ENA: Dream BBQ
  5. Bongo Cat
  6. Rhythm Doctor
  7. Split Fiction
  8. R.E.P.O.
  9. Nubby's Number Factory
  10. Wobbly Life
  11. WolfQuest: Anniversary Edition
  12. Mon Bazou
  13. Clair Obscur: Expedition 33
  14. Magical Girl Witch Trials
  15. Hades 2
  16. Abiotic Factor
  17. Peak
  18. Megabonk
  19. FlyKnight
  20. My Summer Car.
