«Очень странные дела» помогли Netflix установить рекорд на Рождество

Онлайн-кинотеатр Netflix поделился успехами сериала «Очень странные дела». Вторая половина пятого сезона шоу в период с 22 по 28 декабря собрала около 34 млн просмотров, почти в два раза меньше старта сезона, когда за несколько дней шоу запустилось с 59 млн просмотров.

Вместе с «Очень странными делами» пользователи Netflix также активно смотрели пятый сезон «Эмили в Париже» (13,3 млн просмотров), стэндап «Неудержимый» Дэйва Шаппелла (9,2 млн просмотров) и сериал «Человек против малыша» с Роуэном Аткинсоном (7,8 млн просмотров). В результате зрители установили рекорд Netflix по вовлечённости на Рождество, точные цифры в онлайн-кинотеатре при этом не раскрывают.

Премьера финального эпизода «Очень странных дел» состоится 1 января в 4:00 мск. Продолжительность последней серии составит 2 часа 8 минут.

