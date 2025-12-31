«Valve сейчас буквально в прайме». Интервью с Autodestruction о патче 7.40 в Dota 2

Известный комментатор и стример Dota 2 Дарья Autodestruction Медведева поделилась с «Чемпионатом» своими впечатлениями от игры после обновления баланса 7.40.

Дарья высоко оценила уровень работы над контентом в Dota 2 в последнее время:

Скажем так: если кто-то остаётся недоволен тем, что происходит в Dota 2 сейчас, то этот человек недоволен всем и всегда. Потому что я бы сказала, что Valve сейчас буквально в прайме. Много играю в Dota 2, но стоило мне не поиграть неделю… Запускаю игру, открывается главное меню: у меня новая сокровищница, у меня полноценный патч, новый герой. Квортеро уже завёз новые уровни с наградами, а я ещё не закрыла старые сеты коллаборации с Monster Hunter. Контента навалом.

При этом она признала, что ожиданий конкретно от балансного патча 7.40 было немного больше:

Мы надеялись, что могут кардинально изменить карту, как полтора года назад, экономику поправят в пользу эрли гейма или переделают побольше героев, а это сделали только со Slark, Lone Druid и Tiny. Но ты всё равно остаёшься доволен, потому что есть небольшие награды просто за игры, и мета в любом случае начинает видоизменяться. То, что есть — уже неплохо, а затем начатое доделают буквенные патчи.

Дарья также оценила мету персонажей на мид и общие изменения:

Конкретно прощупать патч я пока не успела (Интервью было записано 21 декабря. — Прим. «Чемпионата»), в эти дни было много работы. Что я успела? Пикнуть какую-то пресловутую Windranger в мид, заметила, что она стала чуть-чуть посильнее. Из моих сигнатурных персонажей — брала ту же Lina, её можно пробовать. Но пока отголоски старой меты ещё полностью не развеялись, никто не понимает, что стало однозначно сильнее, кроме условного Earth Spirit, что лежит на поверхности.

Пока каждый экспериментирует, никто ничего не освоил. Скорее всего, в дальнейшем все будут опираться на то, что нам подскажут профессиональные игроки: кого пикать, как сейчас правильно играть в «Доту», как заходить на хайграунд. Мне, например, очень любопытно, каким теперь будет пуш: к т3-вышке теперь можно зайти со всех сторон, стало больше пространства, мне кажется, заход на ХГ должен выглядеть совершенно иначе. Просто это пока не вошло в привычку.

Отдельно стримерша отметила нового персонажа Largo:

Это было максимально неожиданно, что-то абсолютно новое для Dota 2. Когда я зашла потестить Largo в лобби, сразу вспомнила OSU и всякие ритм-игры. Такой Guitar Hero на минималках — круто, это выглядит по-настоящему здорово. К тому же сам по себе персонаж симпатичный, дизайн хорош. Largo — это однозначно саппорт, очень весёлый, немного даже PvE-шный. Все последние герои были с хорошим атакующим потенциалом: Primal Beast, Ringmaster, Dark Willow, Marci и так далее. Когда вообще в последний раз выходил персонаж-баффер? Не вижу в этом ничего плохого. Так что пусть Ларго и лягушата танцуют!

Autodestruction также рассказала, чего не хватило в патче:

Уже давно мечтаю, чтобы «Доту» ускорили, чтобы одна игра не занимала 40–50 минут. Но мы почему-то всё равно движемся в обратную сторону. Возможно, нам намекают, что для быстрых игр существует режим Turbo, а «Дота» останется «Дотой». Жаль, хотелось бы успевать ещё и жить, ха-ха.