«Аватар 3: Пламя и пепел» вошёл в топ-6 кассовых фильмов 2025 года за две недели проката

31 декабря сборы фильма «Аватар: Пламя и пепел» достигли отметки в $ 800 млн. Фантастический блокбастер Джеймса Кэмерона продолжает доминировать в кинотеатрах по всему миру и в ближайшие выходные наверняка дойдёт до отметки в $ 1 млрд.

За две недели проката триквел занял шестую строчку в списке самых кассовых фильмов 2025 года. По итогам грядущих выходных проект должен войти в четвёрку, опередив «Мир Юрского периода» и «Minecraft в кино». По традиции «Аватар» доминирует по миру, а в США лента собрала около $ 220 млн.

«Аватар 3: Пламя и пепел» рассказывает историю агрессивного клана На’ви, который обитает возле вулканов. Также в картине сменится основной рассказчик: вместо Джейка Салли историю поведает его сын Лоак. Главные роли в триквеле вновь сыграли Сэм Уортингтон («Саботаж»), Зои Салдана («Стражи Галактики»), Кейт Уинслет («Титаник») и Сигурни Уивер («Чужой»).

Неофициальная премьера ленты в России состоится 15 января. До некоторых региональных киносетей лента добралась 27 декабря.