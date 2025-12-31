В Сети появилось новогоднее обращение Владимира Путина — 2026

Президент России Владимир Путин выступил с традиционным новогодним обращением к гражданам страны в честь уходящего 2025 года. Первыми обращение увидели жители Камчатского края, у которых уже наступил 2026 год.

Видео доступно во VK-группе «Реальное время». Права на видео принадлежат «России 1».

Президент выразил благодарность россиянам за единство и взаимную поддержку, отметив, что будущее страны зависит от всех нас. Он напомнил, Новый год остаётся одним из главных праздников России, когда сердца людей открываются для любви, дружбы и милосердия.

В конце своего обращения президент пожелал всем россиянам здоровья, счастья, взаимопонимания и благополучия в новом 2026 году. Он выразил уверенность в том, что совместными усилиями страна будет идти только вперёд и добиваться поставленных целей ради наших детей и внуков.