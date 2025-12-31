Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сборы мультфильма «Три богатыря и свет клином» достигли 200 млн рублей

Сборы мультфильма «Три богатыря и свет клином» достигли 200 млн рублей
Комментарии

31 декабря сборы мультфильма «Три богатыря и свет клином» достигли 200 млн рублей. Такого результата анимационная картина добилась за шесть дней проката — премьера состоялась 25 декабря.

Фото: ЕАИС

Сюжет новой части серии рассказывает о загадочной огромной туче, которая грозит затмить собой весь белый свет и превратить день в ночь, и только отважным богатырям под силу остановить ненастье мирового масштаба. Герои уезжают разбираться с новой проблемой, а на беззащитное княжество тем временем нападает купец Колыван.

«Три богатыря и свет клином» — это 15-й полноценный проект по вселенной «Трёх богатырей». Ранее в 2025 году по франшизе также вышли «Три богатыря. Ни дня без подвига 2» — сборник из трёх серий одноимённого мультсериала.

Материалы по теме
Красивая сказка с ироничным изъяном. Обзор «Буратино»
Красивая сказка с ироничным изъяном. Обзор «Буратино»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android