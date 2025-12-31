Расписание выхода второго сезона шоу «Игры Биста» от MrBeast
Уже 7 января стартует второй сезон реалити-шоу «Игры Биста». В продолжении шоу от блогера MrBeast около 100 участников из разных стран мира соревнуются за большой денежный приз в размере $ 5 млн, проходя сложные испытания в самых разных категориях.
Во втором сезон проекта войдёт 10 эпизодов — они будут выходить по средам в онлайн-кинотеатре Amazon Prime. Финал состоится 25 февраля.
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|7 января
|2-я серия
|7 января
|3-я серия
|7 января
|4-я серия
|14 января
|5-я серия
|21 января
|6-я серия
|28 января
|7-я серия
|4 февраля
|8-я серия
|11 февраля
|9-я серия
|18 февраля
|10-я серия
|25 февраля
