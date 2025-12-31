Скидки
Сериал Игры Биста, 2-й сезон (2026) от MrBeast: дата выхода серий, все серии, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода второго сезона шоу «Игры Биста» от MrBeast
Комментарии

Уже 7 января стартует второй сезон реалити-шоу «Игры Биста». В продолжении шоу от блогера MrBeast около 100 участников из разных стран мира соревнуются за большой денежный приз в размере $ 5 млн, проходя сложные испытания в самых разных категориях.

Во втором сезон проекта войдёт 10 эпизодов — они будут выходить по средам в онлайн-кинотеатре Amazon Prime. Финал состоится 25 февраля.

Расписание выхода второго сезона шоу «Игры Биста» от MrBeast

ЭпизодДата выхода
1-я серия7 января
2-я серия7 января
3-я серия7 января
4-я серия14 января
5-я серия21 января
6-я серия28 января
7-я серия4 февраля
8-я серия11 февраля
9-я серия18 февраля
10-я серия25 февраля
