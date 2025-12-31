Уже 7 января стартует второй сезон реалити-шоу «Игры Биста». В продолжении шоу от блогера MrBeast около 100 участников из разных стран мира соревнуются за большой денежный приз в размере $ 5 млн, проходя сложные испытания в самых разных категориях.

Во втором сезон проекта войдёт 10 эпизодов — они будут выходить по средам в онлайн-кинотеатре Amazon Prime. Финал состоится 25 февраля.

Расписание выхода второго сезона шоу «Игры Биста» от MrBeast