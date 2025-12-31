«Это шедевр». Режиссёр Шон Леви — о финальной серии «Очень странных дел»

Уже 1 января состоится премьера восьмого эпизода пятого сезона «Очень странных дел». Это будет большой финал фантастического шоу от Netflix, который обещает завершить основную историю проекта.

Исполнительный продюсер и режиссёр некоторых эпизодов Шон Леви тем временем заявил, что считает финал настоящим шедевром. По его словам, последняя серия раскроет новые детали о главном злодее и ответит на самые животрепещущие вопросы аудитории.

В последнем эпизоде вы узнаете о ещё большей связи между Генри и Векной. Вы получите ответы. Просто хочу заверить всех, кто был с нами почти 10 лет, этот финал — то, чего вы ждали. Это шедевр, который удовлетворит интерес зрителей.

Премьера большого финала «Очень странных дел» состоится 1 января в 4:00 мск. Проект выйдет на Netflix с русской озвучкой.