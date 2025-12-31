Скидки
NVIDIA повысит цены на видеокарту RTX 5090 до гигантских $ 5000 — СМИ

NVIDIA повысит цены на видеокарту RTX 5090 до гигантских $ 5000 — СМИ
Компания NVIDIA может резко поднять цену на свою флагманскую видеокарту GeForce RTX 5090. Об этом сообщает южнокорейское издание Newsis со ссылкой на свои источники.

По данным портала, NVIDIA готовится поднять цены в два с половиной раза: с $ 1999 (около 160 тыс. рублей) до $ 4999 (около 400 тыс. рублей). Всему виной возросшая стоимость памяти из-за бума искусственного интеллекта и общемировая инфляция. Ситуация также может затронуть и более бюджетные модели — RTX 5080, RTX 5070 и RTX 5060.

Кроме того, цены на видеокарты якобы повысит и AMD, однако здесь у инсайдеров нет даже примерной информации. В Newsis отмечают, что цена на RTX 5090 обновится уже до конца января. Пока неясно, будет ли это мгновенное повышение в разы или постепенный рост стоимости в течение 2026 года.

Комментарии
