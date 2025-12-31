В онлайн-кинотеатрах вышел ремейк «Невероятных приключений Шурика» от ТНТ

31 декабря на телеканале ТНТ состоялась премьера «Невероятных приключения Шурика» — ремейка культовой комедии «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» Леонида Гайдая. Сначала картину показали в кинотеатрах, затем по телевизору, после чего лента официально вышла в российских онлайн-кинотеатрах. Ленту можно посмотреть на «Кинопоиске» и в Okko.

Видео доступно во VK-группе Все комедии. Права на видео принадлежат ТНТ.

Сюжет «Невероятных приключений Шурика» рассказывает о Шурике, который сидит на скамейке и рассказывает случайным прохожим невероятную историю любви всей своей жизни: студентки, комсомолки и красавицы Нины. Их встреча начинается в узнаваемых декорациях «Операции «Ы», продолжается в «Служебном романе», развивается в духе «Кавказской пленницы» и неожиданно уходит далеко за пределы знакомых сюжетов.

Режиссёрами проекта выступили Роман Ким и Миша Семичев («Небриллиантовая рука»). Главные роли в фильме сыграли Тимур Батрутдинов (Шурик), Марина Кравец (Нина) и Гарик Мартиросян (Саахов). В фильме также появится множество звёзд российского шоу-бизнеса, включая Сергея Лазарева, Ларису Дoлину, Филиппа Киркорова и других артистов.