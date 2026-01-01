Скидки
Сериал Очень странные дела, 5-й сезон — когда выйдет последняя серия 1 января, где смотреть в хорошем качестве, сюжет

Вышел последний эпизод «Очень странных дел» — сериал завершён
Комментарии

1 января состоялась мировая премьера восьмого эпизода пятого сезона сериала «Очень странные дела». Гигантский двухчасовой эпизод фантастического шоу уже доступен в онлайн-кинотеатре Netflix с русской озвучкой и субтитрами. Это большой финал проекта, который запустился в 2016 году и в итоге стал самым популярным англоязычным сериалом стриминга.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Сюжет пятого сезона продолжает историю компании друзей из Хокинса, которые столкнулись с потусторонними силами. Спустя полтора года после событий четвёртого сезона главные герои ищут Векну, чтобы уничтожить его и спасти город, однако монстр куда-то исчез. Герои выясняют примерное местоположение злодея и отправляются в Изнанку, чтобы расправиться с ним раз и навсегда.

Пятый сезон стал большим финалом для проекта. Первая часть сезона вышла 27 ноября, вторая появилась в ночь на 26 декабря, а финальный эпизод выпустили в ночь на 1 января, его также показали и в кинотеатрах.

