В Epic Games Store дарят сетевой экшен Chivalry 2 со средневековыми боями

Комментарии

31 декабря в Epic Games Store стартовала новая раздача в честь новогодних праздников. В этот раз в магазине раздают Chivalry 2 — сетевой экшен со средневековыми баталиями.

Раздача Chivalry 2 в Epic Games Store продлится до 1 января, 19:00 мск, после чего начнётся новая раздача. Забрать игру можно в большинстве регионов мира, включая и Россию.

Chivalry 2 — это многопользовательский слэшер от первого лица, в котором необходимо участвовать в средневековых поединках. В боях принимают участие до 64 человек, которым доступны персонажи из четырёх классов с 12 подклассами.

Проект поступил в продажу летом 2022 году и получил в целом позитивные отзывы от критиков и геймеров. В Steam у экшена 80% положительных рецензий — пользователи хвалят брутальные бои с проработанными механиками от первого лица.

