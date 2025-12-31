В Epic Games Store дарят сетевой экшен Chivalry 2 со средневековыми боями

31 декабря в Epic Games Store стартовала новая раздача в честь новогодних праздников. В этот раз в магазине раздают Chivalry 2 — сетевой экшен со средневековыми баталиями.
Chivalry 2 — это многопользовательский слэшер от первого лица, в котором необходимо участвовать в средневековых поединках. В боях принимают участие до 64 человек, которым доступны персонажи из четырёх классов с 12 подклассами.
Проект поступил в продажу летом 2022 году и получил в целом позитивные отзывы от критиков и геймеров. В Steam у экшена 80% положительных рецензий — пользователи хвалят брутальные бои с проработанными механиками от первого лица.