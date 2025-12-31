В январе в PS Plus подарят Need For Speed Unbound, Disney Epic Mickey и Core Keeper
Компания Sony представила пополнение линейки игр в базовой подписке PS Plus Essential в январе 2026 года. Все игры можно будет забрать с 6 января.
В этот раз в сервис добавят три проекта: гонку Need For Speed Unbound, экшен-платформер Disney Epic Mickey: Rebrushed и песочницу Core Keeper.
Какие игры раздадут в базовом PS Plus Essential в январе 2026 года
- Need For Speed Unbound — последняя на данный момент часть гоночной серии от Electronic Arts.
- Disney Epic Mickey: Rebrushed — приключенческий платформер от студии «Дисней» про Микки Мауса.
- Core Keeper — популярный выживач с исследованием гигантских подземелий от
Fireshine Games.
