В январе в PS Plus подарят Need For Speed Unbound, Disney Epic Mickey и Core Keeper

Компания Sony представила пополнение линейки игр в базовой подписке PS Plus Essential в январе 2026 года. Все игры можно будет забрать с 6 января .

В этот раз в сервис добавят три проекта: гонку Need For Speed Unbound, экшен-платформер Disney Epic Mickey: Rebrushed и песочницу Core Keeper.

Фото: Sony

