В кинотеатрах России вышел фильм «Чебурашка 2» — сборы ленты уже превысили 500 млн рублей

1 января состоялась премьера фильма «Чебурашка». Продолжение самой кассовой ленты в истории России уже можно посмотреть в кинотеатрах по всей стране. Картина только вышла в прокат, однако её сборы уже достигли 500 млн рублей во многом благодаря предпродажам билетов.

Видео доступно на YouTube-канале Central Partnership. Права на видео принадлежат «Централ Партнёршип».

По сюжету второй части дом Гены хотят снести ради строительства парка развлечений. После очередной ссоры Чебурашка сбегает из дома с Соней и Гришей, а на их поиски отправляются взрослые.

К главным ролям вернулись Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Ольга Кузьмина и другие актёры. Режиссёром вновь выступил Дмитрий Дьяченко.

