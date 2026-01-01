Скидки
Финал «Очень странных дел» обрушил серверы Netflix во время премьеры

Ночью 1 января состоялась премьера восьмого эпизода пятого сезона сериала «Очень странные дела». Фантастическое шоу официально подошло к концу вместе с выходом большого двухчасового финала, который завершил историю подростков из Хоукинса.

Ажиотаж вокруг финала оказался настолько большим, что серверы онлайн-кинотеатра Netflix не выдержали наплыва. Сразу после релиза в 4:00 мск пользователи не могли запустить эпизод — появлялась ошибка, что серия недоступна, после чего зрителя отправляли на главную страницу стриминга.

Ситуация продолжалась около пяти минут, после чего Netflix заработал в штатном режиме и пользователи смогли приступить к просмотру финального эпизода. Это уже второй сбой в работе стриминга за последнее время — первый произошёл в момент старта пятого сезона 27 ноября и продолжался около получаса.

Точными данными о просмотрах в Netflix поделятся на следующей неделе. Вполне возможно, «Очень странные дела» установили новый рекорд сервиса.

